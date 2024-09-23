Россиянам рассказали, почему не стоит гасить кредит досрочно

В большинстве случаев ни сейчас, ни в 2025 году торопиться досрочно погашать кредиты не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Эксперт напомнил, что весной Банк России и многие экономисты допускали снижение ключевой ставки до конца текущего года, но этого не случилось из-за высоких темпов инфляции. Более того – ставка продолжила расти, и сегодня наиболее вероятно, что ее снижение начнется не раньше следующей весны. При рисковом сценарии это произойдет только во второй половине 2025 года, уточнил Пономарев.

«Это значит, что, по крайней мере, в ближайшие полгода–год мы будем наблюдать уникальную ситуацию, когда плата за обслуживание взятых ранее кредитов оказывается меньше, чем ставки по текущим банковским депозитам. То есть вместо того, чтобы торопиться поскорее закрыть кредит экономически выгоднее положить свободные деньги на вклад», – сказал эксперт.

Он привел пример. Если у человека есть кредит, взятый по ставке 15%, по которому осталось выплатить 1 млн рублей, и есть свободные деньги на его полное погашение, то лучше положить их на депозит. При ставке 18% годовых, которую сейчас можно найти во многих надежных банках, хватит и на выплату процентов по кредиту, и кроме того, клиент получит дополнительный доход – более 30 тыс. рублей на горизонте 12 месяцев.

Для сравнения, по статистике Банка России, в июне–августе 2023 года средневзвешенные ставки по потребительским кредитам физлицам на срок от года до трех лет находились в диапазоне 15,21–15,55% годовых. Для кредитов свыше трех лет они были еще ниже – 11,87–12,3% годовых. При этом в отдельных видах кредитования разница может быть даже существеннее, обращает внимание Андрей Пономарев. Например, в случае с ипотекой, которая еще в первой половине 2024 года выдавалась по льготным программам под 2–6% годовых. Между тем сейчас средняя ставка по вкладам в топ-10 крупнейших, то есть априори самых надежных банках страны выросла до 17,63% годовых. Учитывая решительность ЦБ, к 2025 году доходность вкладов еще увеличится, спрогнозировал Пономарев.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%.

Ранее эксперт спрогнозировал максимальные ставки по вкладам и кредитам в 2024-2025 годы.