Бизнесмен из Петербурга заявил о краже миллиона евро из его банковской ячейки

В Санкт-Петербурге очередной клиент РосДорБанка заявил о пропаже из депозитария крупной денежной суммы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сегодня с заявлением в полицию обратился мужчина, который, по данным издания, занимается бизнесом, связанным с переработкой мусора. Заявитель уточнил, что проверил банковскую ячейку, которую заполнил в начале 2023 года, и обнаружил, что его сбережения пропали. Петербуржец указал на ущерб в €1 млн.

Весной о пропаже 153 млн рублей из ячейки заявил вице-президент РосДорБанка Олег Жигилей. По словам Жигилея, он положил в ячейку РосДорБанка €685 тыс., $369 тыс., 5 тыс. швейцарских франков и 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца. Кроме того, у вице-президента банка пропали ювелирные украшения, коллекция часов и запонок. После его обращения в полицию возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого из ячейки РосДорБанка в Петроградском районе Санкт-Петербурга пропало 1,64 млрд рублей, тогда виновника нашли. В научно-техническом центре судебной экспертизы заявляли, что в банке используется надежная система защиты.

Следствием установлено, что к хищению денег и драгоценностей на сумму порядка миллиарда рублей причастен Артур Барбынца. Именно он в марте этого года сумел вскрыть несколько ячеек депозитария с защитой королевского уровня. Теперь ущерб по делу, вероятно, вырастет еще на миллион евро.

Ранее четверо воров вынесли из парижской квартиры три сейфа с драгоценностями на €300 тыс.