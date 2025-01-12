«Есть доля правды»: якутский министр объяснил слова о продаже снега по 200 рублей за кг

В Якутии министр Ханды назвал шуткой свои слова про продажу снега из региона

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды объяснил, что его слова про продажу снега из региона в интернете, были шуточными, пишет Sakhaday.ru.

12 января чиновник похвастался, что якутские предприниматели обладают такой деловой хваткой, что смогли продавать даже снег. Поводом для его высказывания стало объявление, где желающим предложили приобрести «наичистейший снег из лесов Якутии в жидком виде по 200 рублей за кг».

«Мой комментарий о продаже якутского снега был шуткой, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды», — сказал Ханды.

Он добавил, что холод, снег и уникальная погода могут стать визитной карточкой региона, а новости о Якутии, например, о самом холодном забеге в мире, поспособствуют тому, что Якутией станут больше интересовать. Свой комментарий министр закончил еще одной шуткой: он назвал инцидент с продажей снега «отличной рекламой без затрат бюджета».

Необычные объявления часто привлекают внимание СМИ. Так, жительница Одинцово разместила в сети публикацию о продаже кота за 200 млн руб. По ее словам уникальность питомца в том, что он может в туалете смывать воду как за собой, так и за хозяином. Кроме того, у него ласковый и игривый характер, а также тихое мяуканье, не мешающее окружающим. В объявлении хозяйка отметила, что потенциальным покупателям придется пройти собеседование и тест на адекватность.

Ранее в Якутии дважды спасли китайского туриста, замерзшего на пути к «Полюсу холода».