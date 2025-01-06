Водителям рассказали, как не застрять на автомобиле в сугробе

В зимнее время в автомобиле должна быть лопата и антипробуксовочные траки под колеса. Об этом «АиФ» рассказал автоэксперт и блогер Евгений Соловьев.

«В самый неподходящий момент может сесть аккумулятор, так что при себе необходимо иметь и пусковое устройство — такой большой пауэрбанк с «крокодилами», которые накидываются на клеммы и помогают завести автомобиль. Цены, производители — все зависит от состояния кошелька, благо выбор на данный момент огромен», — отмечает эксперт.

В аптечку следует положить хорошие ножницы и топор, который в зимнее время, по словам специалиста, очень полезная вещь. Перед выездом нужно измерить давление в запасном колесе. Также важно иметь с собой надежный компрессор, который позволит подкачать шины без физических усилий. Соловьев рекомендует убедиться, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии.

До этого сообщалось, что в зимнее время необходимо мыть автомобиль, несмотря на то, что этот процесс может быть опасным для кузова.

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