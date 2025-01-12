Женщины в России в среднем получают на 26 тыс. рублей в месяц меньше мужчин

Росстат: женщины в РФ зарабатывают на 26 тыс. рублей в месяц меньше мужчин

Женщины в РФ в среднем зарабатывают на 26 тыс. рублей в месяц меньше мужчин. Об этом сообщает Росстат в сборнике «Женщины и мужчины России 2024».

Средняя начисленная заработная плата женщин в 2023 году составила 61,1 тыс. рублей, а у мужчин — 87,7 тыс. рублей. При этом в 2021 году средняя заработная плата у женщин составляла 48,6 тыс. рублей, а у мужчин — 67 тыс. рублей. Наибольший разрыв в зарплатах был зафиксирован в сфере IT — 110 тыс. рублей у женщин и 169 тыс. рублей у мужчин.

Значительный разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами сохраняется и на управляющих должностях: средняя начисленная заработная плата женщин-руководителей составляет 110,6 тыс. рублей, тогда как у мужчин — 159,3 тыс. рублей. Средняя зарплата женщины-специалиста составляет 65 тыс. рублей против 101 тыс. рублей для мужчин.

Отмечается, что номинально средняя разница в заработных платах у мужчин и женщин с 2017 года выросла вдвое — с 13 до 26 тыс. рублей.

До этого стало известно, что женщины на фрилансе зарабатывают на 59% меньше мужчин.

Статистика показывает, что зарплаты мужчин выше в любых отраслях. Сильнее всего разница ощутима в IT-сфере, где мужчины получают в среднем на 38,6% больше женщин — 235 000 в месяц против 169 500 в месяц. В дизайне разница составляет примерно 30% (102 700 против 79 000 рублей), в маркетинге — 23% (151 000 против 122 000 рублей).

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