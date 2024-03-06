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В России вырос разрыв зарплат у мужчин и женщин на фрилансе

Solar Staff: женщины на фрилансе зарабатывают на 59% меньше мужчин

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России увеличился разрыв в заработных платах мужчин и женщин, работающих на фрилансе. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса Solar Staff.

Женщины-фрилансеры в 2023 году получали в среднем 41 тыс. рублей в месяц, что на 59% меньше, чем у мужчин. Для сравнения: в 2022 году разрыв составлял 55%, в 2021-м — 50%.

Одна из ключевых причин такой разницы в оплате труда фрилансеров заключается в традиционном разделении профессий на мужские и женские, считают аналитики. Так, например, среди женщин-фрилансеров больше дизайнеров и фотографов, которые за один проект получают меньше, чем программисты.

Впрочем, статистика показывает, что зарплаты мужчин выше в любых отраслях. Сильнее всего разница ощутима в IT-сфере, где мужчины получают в среднем на 38,6% больше женщин — 235 000 в месяц против 169 500 в месяц. В дизайне разница составляет примерно 30% (102 700 против 79 000 рублей), в маркетинге — 23% (151 000 против 122 000 рублей).

Минимальный разрыв зарплат между мужчинами и женщинами зафиксировали в проджект-менеджменте — около 13,5% (152 000 против 134 000 рублей).

До этого российские студенты назвали размер «зарплаты мечты».

Ранее россиян призвали не соглашаться на зарплату в конвертах.

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