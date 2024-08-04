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Депутат Госдумы раскритиковала священника, считающего безумием желание власти у женщин

Останина назвала отсталыми взгляды протоиерея Ткачева из-за его слов о женщинах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «отсталыми» взгляды священника Андрея Ткачева, который считает безумием желание женщин стать депутатами. Слова протоиерея она прокомментировала в разговоре с изданием «Подъем».

«Человек остался даже не в 19, а в позапрошлом веке, и мне представляется, что диктовать светскому государству свои отсталые, как мне кажется, даже внутри РПЦ взгляды – это уже позавчерашнее время», — сказала она.

Останина отметила, что Ткачеву следует обратить внимание на то, как деликатно занимается политикой патриарх Кирилл вместе с женщинами-депутатами Госдумы. В пример она привела запрет суррогатного материнства для иностранцев, который, по ее словам, Госдума бы не приняла без участия патриарха.

Депутат выразила сожаление, что священнослужитель не ознакомился с результатами международных исследований, согласно которым 30-процентное присутствие женщин в политике дает 20% социальных вопросов к повестке дня и посоветовала ему чаще знакомиться с женщинами-политиками.

Ткачев во время проповеди высказал недовольство тем, что женщины с 19 века начали требовать равных прав с мужчиной и избирательных прав. По его мнению, женщина должна заниматься домом и готовкой, а власть ей не нужна.

Он заявил, что «кто-то женщину подтолкнул на путь безумия, и она хочет делать все, что делает мужчина, и соперничать с ним», а также «властью заниматься вместе с мужчиной».

Ранее обвиненного в домогательствах митрополита Илариона отстранили от управления епархией.

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