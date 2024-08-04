Депутат Госдумы раскритиковала священника, считающего безумием желание власти у женщин

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «отсталыми» взгляды священника Андрея Ткачева, который считает безумием желание женщин стать депутатами. Слова протоиерея она прокомментировала в разговоре с изданием «Подъем».
«Человек остался даже не в 19, а в позапрошлом веке, и мне представляется, что диктовать светскому государству свои отсталые, как мне кажется, даже внутри РПЦ взгляды – это уже позавчерашнее время», — сказала она.
Останина отметила, что Ткачеву следует обратить внимание на то, как деликатно занимается политикой патриарх Кирилл вместе с женщинами-депутатами Госдумы. В пример она привела запрет суррогатного материнства для иностранцев, который, по ее словам, Госдума бы не приняла без участия патриарха.
Депутат выразила сожаление, что священнослужитель не ознакомился с результатами международных исследований, согласно которым 30-процентное присутствие женщин в политике дает 20% социальных вопросов к повестке дня и посоветовала ему чаще знакомиться с женщинами-политиками.
Ткачев во время проповеди высказал недовольство тем, что женщины с 19 века начали требовать равных прав с мужчиной и избирательных прав. По его мнению, женщина должна заниматься домом и готовкой, а власть ей не нужна.
Он заявил, что «кто-то женщину подтолкнул на путь безумия, и она хочет делать все, что делает мужчина, и соперничать с ним», а также «властью заниматься вместе с мужчиной».
Ранее обвиненного в домогательствах митрополита Илариона отстранили от управления епархией.