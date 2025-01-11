«Молдовагаз» готов закупить природный газ для Приднестровья, но только в леях

«Молдовагаз» может закупить газ для ПМР при условии оплаты поставок в леях

Молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» может закупить газ для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) по рыночным ценам при условии оплаты поставок в молдавских леях. Об этом сообщил врио главы компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что с ноября 2021 года по май 2022 года приднестровская компания «Тираспольтрансгаз» успешно оплачивала через «Молдовагаз» все счета по транспортировке дополнительных объемов газа по территории Украины.

Чебан отметил, что за покупку газа можно платить в молдавских леях, и такой опыт у «Тираспольтрансгаза» есть.

По его словам, вопрос закупки природного газа со стороны приднестровской компании связан не с валютными операциями, а с получением лицензии на поставку.

«АО «Молдовагаз» готов закупить природный газ по рыночным ценам для «Тираспольтрансгаз» при условии оплаты поставок в молдавских леях», — заключил врио главы компании.

Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Европу через Украину. От этого пострадала Молдавия, в Приднестровье же остановили работу почти всех предприятий.

8 января министр экономического развития республики Сергей Оболоник сообщал, что запаса газа в Приднестровье для бытовых нужд хватит лишь на 24 дня.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.