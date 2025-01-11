В Сбере назвали самые распространенные схемы мошенников в 2025 году

Зампред Сбера Кузнецов: мошенники будут активнее использовать ИИ в 2025 году

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярных схемах мошенников, которые они будут применять в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Получение обманом данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», «Фальшивый босс», или общение в мессенджерах от имени руководителя, а также фальшивые звонки из ведомств», — перечислил он популярные схемы мошенников.

Он отметил, что возрастают риски активного применения со стороны мошенников технологий искусственного интеллекта. По его словам, мошенники также изменяют свои схемы, пытаясь обойти системы антифрода.

Также Кузнецов рассказал, что россияне в прошлом году потеряли 250-300 млрд рублей из-за действий обманщиков. Он отметил, что в настоящее время рано давать прогноз по объему хищений, так как ситуация будет зависеть от эффективности координации работы властей и бизнеса по противодействию мошенничеству. 10 января Кузнецов заявил, что в России обнаружили 10 финансовых пирамид, организаторы которых предлагают оформить на себя кредит.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались дозвониться жителю Татарстана почти 13 тысяч раз за январские праздники.