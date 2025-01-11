Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о рекордном подорожании недвижимости в ЕС

РИА Новости: стоимость недвижимости в ЕС рекордно выросла за два года
close
Reuters

По итогам третьего квартала 2024 года стоимость недвижимости в странах Евросоюза выросла на 3,8%, что стало рекордом с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ.

Согласно результатам исследования, лидером по темпам роста цен на жилье стала Болгария. По итогам отчетного периода показатель оказался в четыре раза выше общесоюзного — 16,5%. На втором месте расположилась Польша, где стоимость недвижимости выросла на 14,4%. Замкнула тройку лидеров Венгрия — 13,4%.

Стоимость жилья почти не изменилась в Австрии и Швеции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 0,7% и 0,3% соответственно, говорится в анализе.

В сентябре прошлого года издание The Telegraph сообщало, что британские экспаты были вынуждены покидать Дубай из-за стремительного роста цен на недвижимость, вызванного наплывом состоятельных россиян. По данным экономистов из EU Tax Observatory и Центра налоговых исследований Норвегии, с 2022 года граждане России приобрели в городе жилья на сумму $6,3 млрд.

Ранее россиянам рассказали, как купить жилье в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами