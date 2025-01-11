Стало известно о рекордном подорожании недвижимости в ЕС

РИА Новости: стоимость недвижимости в ЕС рекордно выросла за два года

По итогам третьего квартала 2024 года стоимость недвижимости в странах Евросоюза выросла на 3,8%, что стало рекордом с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ.

Согласно результатам исследования, лидером по темпам роста цен на жилье стала Болгария. По итогам отчетного периода показатель оказался в четыре раза выше общесоюзного — 16,5%. На втором месте расположилась Польша, где стоимость недвижимости выросла на 14,4%. Замкнула тройку лидеров Венгрия — 13,4%.

Стоимость жилья почти не изменилась в Австрии и Швеции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 0,7% и 0,3% соответственно, говорится в анализе.

В сентябре прошлого года издание The Telegraph сообщало, что британские экспаты были вынуждены покидать Дубай из-за стремительного роста цен на недвижимость, вызванного наплывом состоятельных россиян. По данным экономистов из EU Tax Observatory и Центра налоговых исследований Норвегии, с 2022 года граждане России приобрели в городе жилья на сумму $6,3 млрд.

Ранее россиянам рассказали, как купить жилье в Дубае.