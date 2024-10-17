Россиянам рассказали, как купить жилье в Дубае

Россиянам, которые хотят купить недвижимость в ОАЭ, стоит опираться на три основных критерия: локация, репутация застройщика, цена.

Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт рынка недвижимости ОАЭ, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.

Он уточнил, что локацию объекта подбирают в зависимости от того, какая у инвестора стратегия — перепродажа, сдача в краткосрочную или долгосрочную аренду или смешанный подход. По словам Негинского, драйверами роста стоимости могут быть лагуна, которая появится через пару лет, новый зеленый парк или гольф-поля. Эксперт добавил, что если месторасположение ограничено — например, это остров или уже плотно застроенный район — то цены здесь будут расти быстрее, чем в среднем по рынку из-за ограниченного предложения.

Также Негинский призвал изучить мастер-план — разработанный Шейхами план развития города к 2040 году. По таким планам Дубай развивается уже несколько десятилетий, а самое главное — они реализуются почти на 100%, уточнил эксперт. По его словам, с опорой на план лучше изучить основные направления развития города и разобраться, куда власти будут вкладывать деньги. Если купить недвижимость в такой точке, она будет расти в цене вместе с развитием самого района, подчеркнул Негинский.

Он назвал последний фактор, связанный с месторасположением объекта — мастер-комьюнити. Это жилой квартал с единой концепцией, который чаще всего реализует один девелопер (Emaar, Nakheel, Meraas). В мастер-сообществах соблюдается единый дизайн и ландшафт. По статистике, каждое новое здание в мастер-комьюнити дороже, чем предыдущее, а присутствие новых девелоперов практически исключено. Если все застраивает один мастер-застройщик, пропадает возможность демпинга. Таким образом, здесь очень маленькая вероятность того, что придет неизвестный девелопер и запустит проект дешевле, чем у мастер-застройщика, уточнил эксперт.

Он добавил, что с выбором застройщика все просто: чем больше портфель реализованных проектов у компании, тем выше доверие к ней. Негинский отметил, что готовые проекты можно «пощупать» и рассмотреть, а в условиях рынка Эмиратов, когда квартиры покупаются по рендерам и промо-роликам, это значимая привилегия. Кроме изучения с предыдущих проектов девелопера, важно изучить сроки сдачи объектов и есть ли задержки, которые негативно влияют на стратегии инвесторов, посоветовал эксперт.

По его оценке, в Москве сейчас строят 450 жилых комплексов, а в Дубае около 900. Негинский уточнил, что в январе — июне 2024 года россияне вошли в тройку покупателей квартир в Дубае вместе с жителями Индии и Великобритании.

«Рынок недвижимости в Дубае — один из самых динамично развивающихся в мире — с каждым годом он привлекает все больше покупателей. Так, например, в сентябре 2024 года было совершено 16159 сделок — на 36,9% больше, чем год назад», — пояснил эксперт.

По данным «Бюро Негинского», средняя цена апартаментов в дубайских новостройках в июле — сентябре составила $378 тыс., а квадратного метра — $4-4,5 тыс.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возник дефицит четырехкомнатных квартир.