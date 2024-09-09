Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британские экспаты покидают Дубай из-за роста цен на жилье

The Telegraph: британцы не могут купить жилье в Дубае из-за наплыва россиян

close
Ole Dor/Shutterstock/FOTODOM

Британские экспаты вынуждены покидать Дубай из-за стремительного роста цен на недвижимость, вызванного наплывом состоятельных россиян после начала конфликта на Украине Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным экономистов из EU Tax Observatory и Центра налоговых исследований Норвегии, с 2022 года граждане России приобрели в Дубае недвижимость на сумму $6,3 млрд. Компания Knight Frank сообщила, что с 2020 года цены на жилье в эмирате выросли на 124%. Это вынуждает британцев искать более доступные варианты в других эмиратах ОАЭ, таких как Рас-эль-Хайма.

Основательница агентства инвестиций Krypton Global Real Estate Мона Джалота, отметила рост числа запросов от британских экспатов о переезде из Дубая в поисках более низких цен на аренду и покупку жилья.

«Каждый раз, когда происходит глобальный или политический кризис, Дубай продолжает оставаться безопасным местом для инвестиций, поэтому постоянный спрос продолжает толкать цены вверх», — сказала она.

Шрути Кришнан из White Window Real Estate подчеркнула, что покупки за наличные со стороны россиян побуждают арендодателей отдавать предпочтение сделкам без ипотеки. Это привело к формированию двухуровневой системы цен: стоимость при оплате наличными на 25% ниже, чем при покупке в ипотеку.

На прошлой неделе стало известно, что интерес российских покупателей к зарубежной курортной недвижимости распределяется на 70% между Дубаем, Таиландом, Турцией и Бали. Аналитики отметили, что цены на жилье в этих регионах зачастую оказываются ниже, чем на премиальные квартиры в Москве, особенно на курортах Юго-Восточной Азии и Турции.

Ранее Ксения Собчак раскрыла цену на свою квартиру в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами