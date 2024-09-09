Британские экспаты покидают Дубай из-за роста цен на жилье

Британские экспаты вынуждены покидать Дубай из-за стремительного роста цен на недвижимость, вызванного наплывом состоятельных россиян после начала конфликта на Украине Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным экономистов из EU Tax Observatory и Центра налоговых исследований Норвегии, с 2022 года граждане России приобрели в Дубае недвижимость на сумму $6,3 млрд. Компания Knight Frank сообщила, что с 2020 года цены на жилье в эмирате выросли на 124%. Это вынуждает британцев искать более доступные варианты в других эмиратах ОАЭ, таких как Рас-эль-Хайма.

Основательница агентства инвестиций Krypton Global Real Estate Мона Джалота, отметила рост числа запросов от британских экспатов о переезде из Дубая в поисках более низких цен на аренду и покупку жилья.

«Каждый раз, когда происходит глобальный или политический кризис, Дубай продолжает оставаться безопасным местом для инвестиций, поэтому постоянный спрос продолжает толкать цены вверх», — сказала она.

Шрути Кришнан из White Window Real Estate подчеркнула, что покупки за наличные со стороны россиян побуждают арендодателей отдавать предпочтение сделкам без ипотеки. Это привело к формированию двухуровневой системы цен: стоимость при оплате наличными на 25% ниже, чем при покупке в ипотеку.

На прошлой неделе стало известно, что интерес российских покупателей к зарубежной курортной недвижимости распределяется на 70% между Дубаем, Таиландом, Турцией и Бали. Аналитики отметили, что цены на жилье в этих регионах зачастую оказываются ниже, чем на премиальные квартиры в Москве, особенно на курортах Юго-Восточной Азии и Турции.

Ранее Ксения Собчак раскрыла цену на свою квартиру в Дубае.