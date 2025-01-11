США сократили импорт палладия из РФ на 20%

США в 2024 году сократили импорт палладия из РФ на 20%

США за период с января по ноябрь 2024 года сократили импорт палладия из РФ на 20%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни США.

Объем импорта российского палладия за этот период составил $861,9 млн, что является минимумом с 2017 года. Несмотря на это, Россия все еще занимает первое место по объему экспорта этого металла в США. В топ-5 поставщиков палладия Штатам также входят ЮАР, Южная Корея, Бельгия и Италия.

Палладий — благородный металл, используемый в электронике, водородных технологиях и медицине.

При этом в 2022 году Россия рекордно увеличила поставки урана, удобрений и палладия в США. В октябре 2024 года США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российские палладий и титан.

Ранее США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ с учетом даты их экспорта.