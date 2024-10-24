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США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий

Bloomberg: США просят G7 рассмотреть введение санкций на палладий и титан из РФ

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Вашингтон просит страны G7 рассмотреть введение санкций в отношении российских титана и палладия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно информации источника, представители США выдвинули данную инициативу, чтобы оказать еще большее санкционное давление на российскую экономику.

Палладий является ключевым компонентом компьютерных чипов и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, в то время как титан используется от самолетов до медицинских имплантатов. Европа зависит от этих металлов и в прошлом не проявляла особой инициативы по введению санкций в отношении этих ресурсов.

До этого РИА Новости сообщало, что в 2024 году недружественные западные страны приобрели российский титан на сумму в $264,9 млн.

США и ряд стран Евросоюза продолжают закупать российский металл, несмотря на заявления об отказе от российских ресурсов. Титан используется в химической промышленности, энергетике, авиакосмической промышленности и кораблестроении.

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