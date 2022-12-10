РБК: Россия рекордно увеличила поставки урана, удобрений и палладия в США

Соединенные Штаты импортировали в октябре товаров из России на $732,4 миллиона, что в 2,2 раза больше сентябрьских показателей и является рекордным объемом в денежном выражении за последние пять месяцев, пишет РБК, ссылаясь на данные Бюро переписей США (Census Bureau).

В условиях санкций поставки из России в США ограничиваются практически только ядерным топливом, металлами платиновой группы и минеральными удобрениями.

В публикации говорится, что Москва нарастила импорт обогащенного урана (фторида урана) до $184,7 миллионов, что является максимумом с ноября 2016 года. Еще на $189 миллионов Россия продала США необработанного палладия, это является рекордом с февраля текущего года.

Также Россия поставила Штатам платины на $34,7 миллиона и родия на $29,6 миллиона.

Поставки российских минеральных удобрений увеличились на 29% в сравнении с октябрем прошлого года. За последние десять месяцев американский импорт российских удобрений составил $1,36 миллиарда долларов, что больше показателей за весь 2021 год.

Ранее сообщалось, что, согласно данным американского бюро статистики, США в октябре увеличили импорт из России до $732 млн, что более чем в два раза выше показателя сентября.