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Вучич заявил, что США требуют полного выхода России из NIS

Вучич: США санкциями против NIS требуют полного выхода России из компании
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Johanna Geron/Reuters

США через санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS, 56,15% принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому») требуют, чтобы Россия полностью вышла из этой организации. Об этом после совещания с членами правительства Сербии и руководством ее энергетического сектора заявил президент страны Александар Вучич, передает РИА Новости.

«Они требуют полного ухода российского участия из NIS, согласно термину remove, а не reduce не позволяют, чтобы российская доля была менее 49%», — сказал глава государства на брифинге после совещания.

По его словам, Соединенные Штаты должны одобрить план выхода российской стороны. На все операции Сербии отвели 45 дней, то есть их необходимо провести до 25 февраля включительно. При этом у Белграда есть возможность продлить до середины марта финансовые операции по выкупу российской доли в компании, добавил сербский лидер.

5 января Вучич заявил, что Сербия готова выкупить доли «Газпрома» и «Газпром нефти» в NIS в случае, если Соединенные Штаты введут санкции.

10 января минфин США ввел санкции в отношении «Нефтяной индустрии Сербии».

Ранее Вучич исключил, что его страна введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS.

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