Акции «Газпром нефти» выросли после объявления США новых санкций

Акции «Газпром нефти» на Московской бирже в моменте выросли в цене на 4,4% и торговались по 620 рублей за бумагу после того, как министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении российской компании. Об этом сообщает ТАСС.

10 января минфин Соединенных Штатов ввел санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что новые санкции Соединенных Штатов против энергетического сектора России привели к росту цен на рынках. Вместе с тем он выступил с утверждением, что последние антироссийские рестрикции не «окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США».

Ранее экономист назвал последствия новых санкций США против России.