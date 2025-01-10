На Украине назвали нереализованными слова Фицо об остановке поставок энергии Киеву

Шмыгаль: угрозы Фицо о прекращении поставок энергии на Украину не реализовались

Угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо приостановить поставки электроэнергии на Украину не были реализованы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает агентство «РБК-Украина».

«Такие решения должны приниматься не словацкими операторами, а объединенной энергосетью. Еврокомиссия за этим очень внимательно следит», — сказал он.

По словам Шмыгаля, Польша и другие соседи готовы сотрудничать с Украиной в случае необходимости. Он подчеркнул, что угрозы уменьшения объемов импорта электроэнергии нет.

Накануне Фицо заявил, что Словакия примет жесткие меры в ответ на остановку транзита российского газа через Украину, если вопрос не будет решен.

В августе 2024 года Украина отказалась продлевать срок действия договора с Россией о транзите газа и заявила, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Из-за прекращения поставок, газ не будет идти по трубопроводу через Словакию. Таким образом, страна лишится не только поставок, но и транзитных доходов, получаемых за транспортировку голубого топлива в Австрию.

Ранее в Словакии не исключили пересмотра позиции по членству Украины в ЕС из-за газа.