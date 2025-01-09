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За незаконную регистрацию ИП предложили ввести уголовную ответственность

«Ъ»: за незаконную регистрацию ИП предложили ввести уголовное наказание
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Госдума рассмотрит правительственный законопроект об уголовном наказании за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) на подставных лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в настоящее время подобное наказание действует только для тех, кто создал фиктивные компании. В случае, если законопроект будет принят, то уголовная ответственность будет грозить тем, кто регистрирует ИП на подставных физлиц. Согласно документу, за незаконную регистрацию ИП предусмотрено наказание в диапазоне от штрафа до трех лет лишения свободы.

При этом для активно сотрудничающих со следствием и в случае, если преступление совершено впервые, предусмотрена возможность освобождения от ответственности.

29 декабря российский кабмин внес в Госдуму законопроект, предполагающий защиту подставных лиц в компаниях в обмен на их взаимодействие с правоохранителями.

Ранее адвокат объяснил, почему работа с самозанятыми вызывает недоверие ФНС.

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