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В России выросло число ИП и самозанятых до 25 лет

«Известия»: в России число ИП и самозанятых до 25 лет выросло до 2,7 млн

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Shutterstock

По итогам первого полугодия 2024 года число индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых граждан младше 25 лет увеличилось до 2,7 миллиона. С момента запуска национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2019 году их количество возросло в шесть раз, пишут «Известия», ссылаясь на данные из доклада министерства экономического развития о состоянии MСП.

Показатели молодых ИП и самозанятых выглядят особенно внушительно на фоне общего числа предпринимателей в стране: в России действует около 4,2 миллиона индивидуальных предпринимателей и свыше 11 миллионов работающих на себя.

В последние годы власти активно поддерживают МСП, особенно среди молодых людей. Например, в середине 2022 года были введены гранты в размере 500 тысяч рублей для открытия или развития бизнеса для граждан до 25 лет (в Арктической зоне — до 1 миллиона рублей). Также в рамках национального проекта на молодых предпринимателей распространяются другие меры поддержки, включая льготное кредитование.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что молодые люди более решительны в принятии решений о начале собственного бизнеса — они не боятся ошибок и ценят возможность получать собственный опыт, в отличие от старшего поколения. Он добавил, что запуск бизнеса в России становится проще, и молодежь привлекают удобные условия налогообложения. Это касается как ИП, так и самозанятых, последние имеют возможность взаимодействовать через онлайн-режим, используя свои смартфоны.

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