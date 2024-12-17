В Москве стало меньше дешевых квартир

За 11 месяцев предложение новостроек в Старой Москве выросло на 7%, до 51,5 тыс. квартир и апартаментов в ноябре 2024 года, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Он уточнил, что сейчас в столице в основном продаются дорогие новостройки, а доля самого дешевого — массового — сегмента сокращается.

В этом сегменте объем предложения сохранился на уровне 20 тыс. лотов. В бизнес-классе он увеличился на 14% — с 20 тыс. до почти 23 тыс. Самый заметный рост предложения был зафиксирован в премиум-классе: с 5 тыс. объектов в декабре 2023 года до 7 тыс. в ноябре 2024 (+41%). В элитном сегменте предложение выросло на 34% (с 1,2 тыс. до 1,7 тыс. объектов).

«В ноябре из 51,5 тыс. квартир и апартаментов, представленных на рынке Старой Москвы, только 39% относились к массовому сегменту. На долю бизнес-класса приходилось 44%, премиум-класса — 14%, элитного сегмента — 3%. В декабре 2023 года ситуация была несколько иной. Предложение массовых новостроек и новостроек бизнес-класса было примерно равным (по 43% из 46 тыс. квартир и апартаментов). На премиум-класс приходилось 11%, на элитный сегмент — 3%», — уточнил Сырцов.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев добавил, что премиум-класс в текущих условиях стал «золотой серединой» на рынке столичных новостроек — он несильно зависит от роста ипотечных ставок, доля сделок с привлечением кредита здесь традиционно невелика. Немногочисленные клиенты, ранее покупавшие квартиры в ипотеку, переключились на рассрочку, добавил эксперт.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее были названы города с самыми дешевыми квартирами.