Риелтор дала советы, на что обратить внимание при выборе квартиры в аренду

Существует ряд важных нюансов, о которых стоит подумать для организации себе спокойной и комфортной жизни в съемной квартире. На что обратить внимание в этом вопросе, «Газете.Ru» рассказала Анна Дягилева, эксперт по жилой недвижимости, частный риелтор.

«Проверьте через открытые источники, не находится ли предлагаемая квартира в продаже. Особенно это касается случаев, когда вам предлагают жилье со значительной скидкой (30-50%) относительно рыночной цены. Это важно, поскольку ваши планы относительно долгосрочной аренды могут быть нарушены, либо же собственники будут вас беспокоить и просить периодически показать квартиру потенциальным покупателям и обеспечить доступ туда. Кстати, если у вас есть возможность выбирать период для старта аренды, то лучше время — с декабря до февраля и примерно с середины мая до середины июля. В это время, как правило, арендаторов на рынке меньше, за счет чего собственники более охотно соглашаются на торг, и при этом удается зафиксировать цену на продолжительное время», — отметила она.

Далее обратите внимание, прописан ли в договоре минимальный период проживания для возврата страхового депозита.

«Это означает, что если вы планируете аренду, например, на 3-4 месяца, а в договоре указан минимальный срок в полгода или год, то вам нужно быть заранее готовыми к потере страхового депозита, который, как правило, равен месячной оплате. Однако даже если вы планируете прожить в квартире достаточно долго, то в любом случае для собственной безопасности имеет смысл указать срок не более полугода, потому что у вас всегда могут измениться обстоятельства, которые вынудят вас съехать ранее запланированного срока», — сказала эксперт.

В-третьих, обращайте внимание на мебель и технику, достаточно ли всего в наличии, и устраивает ли вас ее состояние, поскольку договориться об изменениях (замене или дополнительных покупках) необходимо до подписания договора и по возможности зафиксировать это письменно. То же самое касается и ремонта: обычно в договоре аренды прописано, что арендаторы не могут делать какой-либо ремонт в квартире без согласования с собственником. Поэтому если при осмотре квартиры вы понимаете, что вам бы хотелось изменить цвет обоев, например, то это необходимо проговорить с собственником заранее.

«В-четвертых, если у вас есть домашние питомцы, то обязательно обсудите с собственником, готов ли он их заселить вместе с вами. Если арендатор делает это без разрешения, то собственник имеет право выселить его без возврата страхового депозита, поскольку это нарушение правил проживания. То же самое касается и количества проживающих людей: если вы снимаете жилье на одну семью из трех человек, а по факту в ней проживает больше людей, то это нарушение условий договора. Продиктовано это тем, что количество проживающих влияет на изнашиваемость квартиры», — сказала риелтор.

В-пятых, обязательно обратите внимание на соседей, с которыми вам придется сосуществовать. Для этих целей рекомендую проводить осмотр жилья в вечерние часы (после 19 или 20 часов), когда большинство уже возвращается с работы — так вы сможете оценить шумоизоляцию квартиры и образ жизни соседей.

«Кроме того, в договоре имеет смысл обратить внимание на пункт, как часто собственник имеет право менять цену — он должен быть прописан. К сожалению, существует практика, что при отсутствии этого пункта через 2-3 месяца собственники предлагают повысить стоимость аренды из-за изменения рыночной ситуации или по другим причинам. Обязательно обсудите и пропишите в договоре, что цена может меняться, например, не чаще, чем раз в год и не более чем на 5-10%, например, в зависимости от текущей экономической ситуации в стране или конкретном регионе», — заявила эксперт.

Еще один важный пункт в договоре аренды — кто оплачивает коммунальные и дополнительные платежи. На рынке недвижимости Москвы обычно происходит так, что собственник квартиры оплачивает счета за коммунальные услуги, а арендатор оплачивает электроэнергию, водоснабжение по счетчикам, а также интернет и все дополнительные услуги. В идеале сегодня арендатор снимает показания счетчиков раз в месяц, отправляет их собственнику, который сообщает дополнительную сумму к оплате и самостоятельно ее производит.

«Обсудите заранее, какие еще дополнительные расходы именно вам нужно будет понести? Например, в некоторых домах (бизнес-класса особенно) с вас может взиматься оплата охраны, которая может составлять несколько тысяч рублей, и изначально это может быть неочевидно. Если вы арендуете квартиру вместе с машино-местом, то нужно прописать, включена ли эта оплата в общую сумму. Кроме того, в ряде случаев за машино-место могут взиматься дополнительные коммунальные платежи. Все это важно для понимания итоговой стоимости аренды квартиры для вас», — отметила она.

Последние два пункта, на что эксперт бы рекомендовала обратить внимание в случае аренды жилья на первом этаже — это, во-первых, слив воды в ванной комнате, на кухне, в раковинах и в туалете. Для проверки включите воду на полный напор и проверьте, хорошо ли уходит вода, поскольку в противном случае для вас это чревато устранением засоров.

«Во-вторых, во многих ЖК (включая новый жилой фонд) на первых этажах часто располагаются объекты инфраструктуры (салоны красоты, магазины, кафе). Важно, чтобы квартира не находилась рядом с местом, где хранится много пищевых продуктов, потому что с высокой вероятностью это приведет к появлению в квартире тараканов», — резюмировала она.

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