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Основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в краже 37 млрд рублей

Гендиректор Wildberries обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей

Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) обвинила бывшего мужа Владислава Бакальчука и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 миллиардов рублей. Соответствующее видеообращение опубликовано в ее Telegram-канале.

По словам бизнесвумен, «непонятные события» вокруг ее компании создают напряжение среди партнеров и клиентов.

Ким выразила мнение, что ее экс-супруг «потерял адекватность восприятия». Она заявила, что сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами, а сама компания подверглась хакерским атакам, на ее строящиеся склады нападали.

Ким утверждает, что именно действия Владислава Бакальчука вызвали в 2023 году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и якобы обворовала Wildberries на 37 миллиардов рублей.

При этом Татьяна повторила, что ее не нужно спасать, а решение о слиянии с Russ было правильным. Она напомнила, что все вопросы нужно решать в рамках российского законодательства, «а не устраивать разборки в стиле 90-ых».

Ранее Бакальчук подал новый иск против бывшей жены и Wildberries.

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