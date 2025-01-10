Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей

Просрочка по кредитным картам россиян в ноябре составила почти 500 млрд рублей

Сумма просроченных платежей по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

В материале говорится, что в ноябре «плохая» задолженность по кредиткам выросла на 2,3% к октябрю и составила 491 млрд рублей, что стало максимальным значением за последние годы.

Количество кредитных карт с просрочкой более 90 дней достигло 7,65 млн штук против 7,5 млн месяцем ранее.

В целом у граждан РФ на руках по итогам последнего месяца осени находилось 96 млн карт, задолженность по которым составляла 4,4 трлн рублей.

В декабре сообщалось, что российские банки в ноябре выдали минимальное количество новых кредитных карт относительно января 2024 года. Кредитные организации оформили в ноябре 1,42 млн кредиток, это меньше относительно октября на 16%.

По словам экспертов, банки стали сокращать количество выданных карт в связи с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка. Кроме того, они стали предпочитать работать с заемщиками с высоким уровнем кредитоспособности.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли кредитов под 300% годовых.