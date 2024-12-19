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В России стали реже выдавать кредитные карты

Выдача новых кредитных карт в ноябре упала до минимума с начала 2024 года

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Depositphotos

Банки в России выдали в ноябре минимальное количество новых кредитных карт относительно января 2024 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредитные организации оформили в ноябре 1,42 млн кредиток, это меньше относительно октября на 16%, когда россияне получили 1,7 млн новых таких карт, и меньше на 30% по сравнению с январем, когда банки выдали 2,04 млн карт.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, банки стали сокращать количество выданных карт в связи с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка по охлаждению кредитного рынка. Он подчеркнул, что банки стали предпочитать работать с заемщиками с высоким уровнем кредитоспособности.

В сентябре кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сказал, что россиянам не стоит оформлять кредитные карты «на всякий случай», потому что они могут подталкивать к ненужным покупкам. По его словам, соблазну потратить деньги особенно поддаются люди, которые не могут эффективно контролировать себя и собственные расходы.

Ранее стало известно, почему банки снижают россиянам лимиты по кредитке.

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