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Россиянам рассказали, ждать ли кредитов под 300% годовых

Аналитик Калманович исключил банковские кредиты под 300% годовых в России
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Depositphotos

Российские банки вряд ли начнут выдавать кредиты под 300% годовых после того, как ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита (ПСК), заявил «Газете.Ru» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«В сфере микрофинансовых организаций ставки в районе 300% годовых и выше уже давно являются реальностью. Однако такие условия редко применимы к традиционным банковским продуктам, где ставки значительно ниже. Ставки выше 292% годовых могут появляться у банков, но в исключительных случаях — например, в продуктах с высоким уровнем риска (кредитные карты, потребительские кредиты без обеспечения для заемщиков с плохой кредитной историей). Кредитование под 300% годовых маловероятно станет нормой, особенно в сегменте традиционных потребительских займов, где конкуренция высокая, а спрос на кредиты чувствителен к ставкам», — отметил аналитик.

Он уверен, что большинство банков продолжат работать в рамках приемлемых ставок. По его словам, несмотря на формальное разрешение от ЦБ, для банков крайне важно сохранять конкурентоспособность и репутацию.

ЦБ 25 декабря разрешил выдавать кредиты по ставке выше 292% годовых, отменив ограничения на ПСК (стоимость кредита с учетом комиссий. — «Газета.Ru»). Разрешение действует для банков, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов по всем видам потребкредитов, а также для микрофинансовых организаций по отдельным категориям займов.

Ранее россиян предупредили о высоких ставках по кредитам после 20 декабря.

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