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Срок временной нетрудоспособности понизят на 15% для эффективности труда

Срок временной нетрудоспособности работающих россиян понизят к 2030 году на 15%
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Shutterstock

Правительство планирует уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года, передает ТАСС.

«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, 2023 год — 100%, 2030 год — 85%», — сказано в документе.

Каждый год планируется снижать показатель на 1,5–2,5%. В правительстве считают, что это решение повысит эффективность и продуктивность труда.

Предполагается, что уровень заболеваемости работников будет снижен за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию и систематически занимающихся спортом.

План также предусматривает создание центров здоровья для наблюдения за здоровьем населения.

В декабре ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщал, что в 2025 году максимальный размер больничного пособия за один день составит 5,7 тысячи рублей.

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