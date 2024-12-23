Назван максимальный размер больничного пособия в России в 2025 году

Максимальный размер больничного пособия в России за один день составит 5,7 тысячи рублей в 2025 году, сообщил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в разговоре с агентством РИА Новости.

По его словам, для получения такого пособия на больничном необходимо иметь зарплату за 2023 год в размере от 160 тысяч рублей в месяц, а в 2024 году — от 185 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, отметил Ляшок, для получения максимального размера пособия необходим официальный трудовой стаж от восьми лет.

На прошлой неделе ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Ляшок рассказал, что, по его оценкам, в 2025 году средний размер пособия по временной нетрудоспособности составит около 2 тыс. рублей в день.

Он уточнил, что на эту сумму смогут рассчитывать те, кто получает среднюю зарплату, которую прогнозирует министерство экономического развития в следующем году. Речь идет о почти 100 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму.