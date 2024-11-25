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Названы три главных события в экономике России в 2024 году

Финансист Щербаченко: рост ключевой ставки вошел в топ-3 событий в экономике РФ

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Shutterstock

Три главных тренда в российской экономике в 2024 году — рост ключевой ставки, повышение интереса к золоту и увеличение импортозамещения. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Тренд роста ключевой ставки до 22–23% в декабре 2024 года и до середины 2025 года приведет к снижению объема кредитов и повышению объема депозитов в банках до 55–60 трлн рублей до конца 2025 года. Тренд роста интереса к золоту у центральных банков будет стимулировать рост цен на золото. Технологический суверенитет необходим для достижения независимости экономики от импорта и дальнейшего развития собственных технологий», — отметил экономист.

9 ноября 2024 года цена за грамм золота составила 8467,46 рубля, впервые преодолев уровень в 8 тыс. рублей с 1997 года. Новый рекорд рублевой цены был установлен 7 ноября на отметке 8660,86 рубля за грамм. По прогнозу экономиста, цена на золото в 2025 году превысит 9 тыс. рублей за грамм.

Рост импортозамещения, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест и развитию отечественных производств, добавил эксперт.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин предрек сохранение ключевой ставки на уровне 21% в декабре.

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