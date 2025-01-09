ВТБ завершил интеграцию офисной сети «Открытия»

ВТБ завершил процесс перевода отделений банка «Открытие» под свой бренд. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, передает ТАСС.

«Интеграция офисной сети двух банков началась в декабре 2023 года и в результате этого ребрендинга вывески сменились у 245 отделений в 60 регионах России», — говорится в заявлении.

Первоначальные переименования филиалов «Открытия» произошли в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе в декабре 2023 года. Последнее отделение сменило вывеску на ВТБ 27 декабря 2024 года в Анапе.

По словам члена правления ВТБ Руслана Еременко, большинство отделений «Открытия» продолжат функционировать под брендом ВТБ, за исключением тех, что работают в близком окружении друг друга.

В декабре 2022 года ЦБ, взявший банк «Открытие» на санацию в 2017 году, передал 100% акций кредитной организации банку ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд рублей. ВТБ полностью овладел операциями банка «Открытие» с 1 января 2023 года.

В феврале 2024 года стало известно, что банк «Открытие» будет присоединен в январе 2025 года к БМ-банку, входящему в группу ВТБ). Позднее БМ-банк и сам войдет в ВТБ.

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