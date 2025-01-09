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Совкомбанк может значительно увеличить уставной капитал

«Интерфакс»: Совкомбанк готовит допэмиссию для поглощения Хоум-банка
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Совкомбанк вынес на рассмотрение внеочередного собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала до 2,25 млрд рублей, что эквивалентно росту на 8,8%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это связано с процессом присоединения Хоум-банка. Запланированное собрание должно состояться 28 января, на котором акционеры смогут одобрить размещение 1,82 млрд обыкновенных акций с номиналом 0,1 рубля каждая.

На основании материалов, текущее значение уставного капитала банка составляет 2,069 млрд рублей, что соответствует 20,69 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

В рамках дополнительной эмиссии планируется конвертация акций присоединяемого «Хоум капитала», который является основным владельцем Хоум-банка. Ожидается, что 90% акций «Хоум капитала» будут конвертированы, а оставшиеся 10% — аннулированы.

Структура сделки по приобретению Хоум-банка предполагает, что 90% его стоимости будет оплачено дополнительными акциями Совкомбанка, при этом 10% уже находятся в собственности кредитной организации. Если большинство акционеров проголосует против данной допэмиссии, они смогут потребовать выкупа части или всех принадлежащих им акций по цене 14,12 рубля за акцию.

Ранее структура Газпромбанка купила 22% акций лидера золотодобычи РФ «Южуралзолота».

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