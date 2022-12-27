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Центробанк закрыл сделку по продаже банка «Открытие» «ВТБ»

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Depositphotos

ЦБ передал 100% акций банка «Открытие» банку «ВТБ». Тем самым регулятор завершил сделку по продаже банка «Открытие». Это следует из сообщения Банка России.

«Банк «ВТБ» выполнил свои обязательства по оплате акций «Открытия» в полном объеме. Акции «Открытия» переданы «ВТБ» в соответствии с договором, речь идет о 100% акций», — говорится в сообщении ЦБ.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», сумма сделки составила 340 млрд рублей.

«Банк России и банк «ВТБ» заключили договор, цена за акции банка «Открытие» составляет 340 млрд рублей», — следует из сообщения.

«ВТБ» оплатил сделку деньгами и облигациями федерального займа. Акции «Открытия» должны были перейти «ВТБ» не позднее 31 декабря 2022 года.

Банк «Открытие» должен быть продан, желательно в ближайшее время, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 16 декабря.

Как ранее сообщали СМИ, банк «Открытие» может быть продан до конца 2022 года.

«Бизнес «Открытия» будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившуюся лицензию она, вероятнее всего, сдаст <....> Судьба членов правления почти решена: их полномочия истекают в конце 2022 года и группа не хотела бы их продлять», — сообщали СМИ.

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