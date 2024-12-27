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Названы автомобили, которые россияне стали покупать чаще

«Автостат»: расходы россиян на покупки подержанных машин увеличились на 17,9 %
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Илья Наймушин/РИА Новости

Россиян потратили в ноябре на покупки подержанных автомобилей 584,9 млрд рублей, что на 17,9% больше относительно аналогичного месяца 2023 года, сообщила пресс-служба агентства «Автостат».

Как пишет агентство, с января по ноябрь расходы граждан на покупки подобного вида автомобилей превысили показатель за весь прошлый год. За указанный период россияне потратили на эти цели в общей сложности 6,3 трлн рублей, тогда как в 2023-м показатель составил 5,8 трлн, уточнили эксперты.

Самыми популярными брендами у россиян на вторичном рынке оказались европейские и японские. На их долю пришлось 66% от всех затрат.

Во второй половине декабря «Автостат» сообщил, что приобретение автомобиля по параллельному импорту значительно уступает официальным поставкам. В ходе опроса «Место покупки нового автомобиля», которое провело агентство, выяснилось, что 80% респондентов выбрали официальные поставки, 17,9% — параллельный импорт, а 1,5% заявили, что купят автомобиль в странах СНГ.

Ранее россиянам рассказали о вероятности снижения цен на автомобили.

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