Стало известно, почему россияне отказываются от авто по параллельному импорту

Приобретение автомобиля по параллельному импорту значительно уступает официальным поставкам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса «Место покупки нового автомобиля», проведенного агентством «Автостат».

В ходе опроса выяснилось, что 80% респондентов выбрали официальные поставки, 17,9% — параллельный импорт, а 1,5% заявили, что купят автомобиль в странах СНГ.

Результаты также показали, по каким причинам параллельный импорт малопопулярен среди россиян. Людей пугает отсутствие гарантийного сервиса или снижение гарантийного срока, а также проблемы с поставками запчастей – на эти варианты ответов пришлось 35% и 32%.

Четверть опрошенных опасаются, что у машины будут проблемные документы, а 21,7% — боятся потери денег или их «заморозки» без приобретения машины. 14,2% респондентов отметили «отсутствие техподдержки на дорогах и поддержки мультимедиа», а 10,4% участников заявили, что не купят автомобиль по параллельному импорту из принципиальных соображений.

Ранее россиянам рассказали, что будет с продажами автомобилей.