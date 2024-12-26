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Стало известно, почему россияне отказываются от авто по параллельному импорту

Россияне боятся потерять деньги, покупая автомобиль по параллельному импорту
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Приобретение автомобиля по параллельному импорту значительно уступает официальным поставкам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса «Место покупки нового автомобиля», проведенного агентством «Автостат».

В ходе опроса выяснилось, что 80% респондентов выбрали официальные поставки, 17,9% — параллельный импорт, а 1,5% заявили, что купят автомобиль в странах СНГ.

Результаты также показали, по каким причинам параллельный импорт малопопулярен среди россиян. Людей пугает отсутствие гарантийного сервиса или снижение гарантийного срока, а также проблемы с поставками запчастей – на эти варианты ответов пришлось 35% и 32%.

Четверть опрошенных опасаются, что у машины будут проблемные документы, а 21,7% — боятся потери денег или их «заморозки» без приобретения машины. 14,2% респондентов отметили «отсутствие техподдержки на дорогах и поддержки мультимедиа», а 10,4% участников заявили, что не купят автомобиль по параллельному импорту из принципиальных соображений.

Ранее россиянам рассказали, что будет с продажами автомобилей.

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