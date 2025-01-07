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Названа сумма, потраченная Россией на закупку игристого вина

РИА Новости: Россия поднялась на восьмое место по импорту игристого вина
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Depositphotos

Россия в январе — сентябре 2024 года закупила игристого шампанского на $163 млн, сократив объем импорта на 12%, пишет агентство РИА Новости, которое произвело подсчеты на основании открытых данных.

За отчетный период Россия оказалась на восьмом месте в мире по этому показателю. Больше остальных стран игристого вина в январе — сентябре купили США, потратив $1,24 млрд, Великобритания ($817 млн) и Япония ($474 млн).

В топ-10 также вошли Германия ($314 млн), Италия ($218 млн), Бельгия ($199 млн), Австралия ($170 млн), Швейцария ($151 млн) и Канада ($142 млн).

В сентябре таможенная служба КНР сообщила, что поставки пива из КНР в Россию достигли рекордных показателей в августе 2024 года, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

В ноябре пресс-служба Евростата сообщила, что поставки шоколада из Евросоюза в Россию в сентябре 2024 года возросли до максимума с ноября 2023 года и составили €52,1 млн.

Ранее стало известно, что Россия увеличила импорт одного продукта из Южной Кореи.

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