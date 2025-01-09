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Загрузка РЖД снизилась в 2024 году

РЖД сообщили о сокращении погрузки на своей сети в 2024 году на 4,1%
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Управление на транспорте МВД России по СФО

Объем перевозки грузов через «Российские железные дороги» упал на 4,1% в 2024 году, сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

В соответствии с сообщением пресс-службы компании, погрузка каменного угля сократилась на 5,4%, нефти и нефтепродуктов, а также руды железной и марганцевой — на 1,2%, черных металлов — на 9,3%, лома черных металлов — на 18,5%, цемента — на 4,7%, зерна — на 4,6%, строительных грузов — на 14,5%.

Напротив, через РЖД стали перевозить больше коксующегося угля на 2,3%, химических и минеральных удобрений на 6,2%, а также грузов, не попавших в основные категории, в том числе в контейнерах (+ 1,1%).

Осенью «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники написал, что РЖД намерены существенно увеличить тарифы на грузоперевозки в 2025 году для финансирования инвестиционной программы. Компания рассматривала два варианта повышения тарифов, один из которых предусматривал индексацию на 3,6% с 1 ноября, а затем на 13% с 1 января, что в сумме могло составить 17,2%.

Ранее стало известно, на сколько подорожают автомобильные грузоперевозки подорожают в России.

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