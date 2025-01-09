Крупнейший российский производитель сельхозтехники сообщил о падении спроса

Крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» в этом году снизит вливание средств в производство вдвое из-за падения спроса на свою продукцию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение совладельца компании Константина Бабкина.

Как подчеркнул Бабкин, руководство компании не видит предпосылок для роста объемов продаж. В связи с этим вложения, например, в выпуск гидростатических трансмиссий придется отложить на будущее.

Ранее он указывал, что в прошлом году инвестиции упали на 20% по сравнению с 2023 годом, до 4 млрд рублей. По его словам, нынешний год ожидается даже более проблемным.

В первой половине декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш» написал, что продажи новой сельхозтехники российских производителей на внутреннем рынке сократились в первые 10 месяцев 2024 года на 16,5% год к году, до 167,5 млрд руб.

Ранее в России назвали причину не закупать удобрения за рубежом.