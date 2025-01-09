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В России появился новый законный способ заработать

«Взгляд»: россиянам в 2024 году разрешили зарабатывать на криптовалюте
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Dado Ruvic/Reuters

В 2024 году в России на фоне международных санкций легализовали криптовалюту, что стало значимым шагом в развитии этой сферы. Об этом пишет «Взгляд».

По данным издания, до этого майнинг и использование криптовалют в стране были вне правового поля. Инвесторы покупали их для арбитражных операций, а майнеры продавали или обменивали на зарубежную валюту. Для повышения эффективности майнинга появлялись сервисы, которые объединяют вычислительные мощности в пулы. Крупные майнинговые фермы, требующие значительных вложений, не имели легального статуса.

Центральный Банк России долгое время выступал против криптовалют, но в итоге легализовал их для обеспечения международных расчетов. Для применения криптовалют в международных расчетах в России приняли закон № 223-ФЗ, который подписали 8 августа 2024 года. Таким образом, криптовалюты стали законным инструментом получения дохода как для граждан, так и для государства, заключило издание.

При этом в некоторых субъектах в стране с 1 января 2025 года ввели запрет на майнинг. Эту деятельность запретили совмещать с производством, передачей и продажей электроэнергии. В северокавказских республиках — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также в новых регионах России, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, майнинг цифровых валют запрещен вплоть до 15 марта 2031 года.

Ранее в Чечне заявили, что приравняют нелегальных майнеров к террористам.

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