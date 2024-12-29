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В России намерены защитить сотрудничающих со следствием подставных лиц в бизнесе

Кабмин внес в Госдуму проект о защите подставных лиц в обмен на сотрудничество
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Depositphotos

Российский кабмин внес в Госдуму законопроект, предполагающий защиту подставных лиц (числятся в руководстве предприятия, но не управляют им) в компаниях в обмен на их взаимодействие с правоохранителями. Документ опубликован в базе данных нижней палаты Федерального собрания.

Законопроект был зарегистрирован в базе Госдумы два дня назад, а 28 декабря поступил на рассмотрение в комитет по госстроительству и законодательству. Он предполагает изменение статей УК, в которых речь идет о незаконной регистрации физлица как ИП и незаконном образовании юрлица. Сейчас создание или реорганизация юрлица через подставных лиц может обернуться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а также лишением свободы на срок до пяти лет.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время сложно наказывать организаторов преступлений с подставными лицами, однако ситуация может улучшиться, если те начнут сотрудничать со следователями в обмен на освобождение от ответственности за содеянное и помогут выйти на других участников преступной схемы.

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