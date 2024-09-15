Адвокат объяснил, почему работа с самозанятости вызывает недоверие ФНС

Сотрудничество бизнеса с самозанятыми нередко вызывает подозрения у налоговых органов. Основания для этого нужно искать прежде всего в том, что такой вид индивидуальной и по сути предпринимательской деятельности стал использоваться бизнесом для снижения своей налоговой нагрузки, рассказал «Газете.Ru» Виталий Шакин, старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат.

«С одной стороны затраты более 40% (НДФЛ, страховые взносы) по заработной плате сотрудника, работающего по трудовому договору, с другой — возможность осуществления выплат самозанятому за тот же труд и он сам платит налог на подоходный доход в размере 4% или 6%, если работает с бизнесом», — объяснил он.

В связи с чем, когда пять лет назад появилась возможность использования налогового режима самозанятого, бизнес активно стал привлекать самозанятых вместо оформления сотрудников по трудовому договору, это влечет снижение налоговой нагрузки и избегания обязательств по социальным взносам. Одновременно такая схема потенциально нарушает трудовое законодательство.

«Однако у нас в законе есть определенные критерии, по которым определяют добросовестного налогоплательщика — это тот, кто совершая сделку, не преследует основной целью уменьшение налога, и эта сделка имеет реальный характер и экономически оправданную цель. При отсутствии таких критериев, налоговый орган может усмотреть, что вы нанимаете самозанятого для того, чтобы избежать законных налогов», — отметил адвокат.

Поэтому ФНС в последнее время усиливает внимание к договорам, которые по своему характеру похожи на трудовые, в том числе и с самозанятыми. Налоговые органы ежегодно совершенствуют и нарабатывают практику по выявлению случаев, когда трудовые отношения прикрываются договором с самозанятым. При проверке налоговый орган изучает не только сам договор и порядок оплаты, но также допрашивает участников сделки, анализирует фактически сложившийся порядок выполнения задач, обмена корреспонденцией, использование корпоративной почты и т.д.

«Эта работа стала продолжением еще более раннего повышенного внимания налоговых органов к договорам компаний с индивидуальными предпринимателями, которые также иногда использовались просто для снижения налоговой базы.

Зачастую гражданско-правовые договоры заказчика (проверяемые ИП/ЮЛ) с исполнителем (будь он ИП или самозанятый) расцениваются ФНС как трудовые и суды стали поддерживать налоговые органы в этом», — подчеркнул Шакин.

Такое недоверие к бизнесу со стороны ФНС усиливается также сложностью контроля за доходами самозанятых. Несмотря на простоту регистрации и отчетности для самозанятых, существует риск искаженной информации о доходах, что снижает прозрачность их финансовой деятельности.

«Таким образом, если самозанятый, с которым вы сотрудничаете, выполняет ваши задания системно, и только для вас, а еще и подчиняется внутренним сотрудникам и получает два раза в месяц оплату за свой труд, то велика вероятность того, что это привлечет повышенное внимание ФНС и ваши отношения будут оценены как трудовые, со всеми вытекающими последствиями — доначисление налогов и штрафов. Поэтому бизнесу необходимо тщательно соблюдать баланс при работе с самозанятыми, чтобы не оказаться в зоне внимания налоговых органов. Нужно, чтобы работа с самозанятым имела реальную потребность, а не цель снизить налоги», — резюмировал адвокат.

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