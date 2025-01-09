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В России начали продавать новый вид страхования жизни

В России с 1 января началась продажа полисов долевого страхования жизни
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Depositphotos

Российские страховые компании с Нового года имеют возможность предлагать клиентам приобретать полисы долевого страхования жизни. Порядок их реализации и информирования об особенностях установил российский Центробанк, пишет «Российская газета».

Как пояснил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в разговоре с изданием, полис долевого страхования жизни состоит из двух частей — страховой и инвестиционной. Первая идет на оплату страхового риска (к примеру, той или иной болезни).

Инвестиционная часть предполагает вложение части страховой премии в те или иные активы. Клиент может выбрать для этих целей паи открытых либо закрытых паевых инвестиционных фондов. Доход в таком случае будет поступать в зависимости от их рыночной стоимости.

Осенью прошлого года руководитель по работе с физлицами компании «Страховой брокер AMsec24» рассказал, что взносы по накопительному страхованию жизни (НСЖ) в апреле — июне 2024 года выросли на 105%, составив 168 млрд руб.

Среди клиентов НСЖ 44% накапливают на образование детей, 26% формируют финансовую подушку безопасности, 25% планируют получить средства на пенсии, а 13% откладывают на медицинские расходы, уточнили в компании.

Ранее стало известно, на сколько частные клиники повысят цены на услуги по ДМС.

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