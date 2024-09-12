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Россияне стали активнее покупать один страховой продукт

Популярность накопительного страхования жизни в РФ взлетела в два раза

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Взносы по накопительному страхованию жизни НСЖ в апреле — июне 2024 года выросли на 105%, составив 168 млрд руб. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал руководитель по работе с физлицами компании «Страховой брокер AMsec24».

Среди клиентов НСЖ 44% накапливают на образование детей, 26% формируют финансовую подушку безопасности, 25% планируют получить средства на пенсии, а 13% откладывают на медицинские расходы.

«Многие клиенты также имеют кредиты, которые необходимо защищать, чтобы избежать финансовых проблем для своих родных в случае непредвиденных обстоятельств. В условиях повышения ключевой ставки мы отмечаем растущий интерес граждан к накоплениям и инвестициям — отметил Колядов.

Сборы в сфере некредитного страхования жизни достигли рекордных 260 млрд руб., удвоившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и показав рост почти на 50% к предыдущему кварталу.

При этом в период с апреля по июнь 2024 года объем страховых премий вырос более чем на 30%, отметил эксперт.

До этого стало известно о прогнозе Национального автомобильного союза, согласно которому стоимость ОСАГО в России может вырасти на 30% из-за роста цен на автозапчасти. Эксперты обратили внимание на существенное отличие цен на страховку в России и Белоруссии, несмотря на схожие условия дорожного движения.

Ранее россияне набрали рекордное число автокредитов.

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