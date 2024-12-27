Россиянам рассказали, как накопить миллион рублей

Экономист Валишвили: со средней зарплатой 1 млн рублей можно скопить за два года

Россияне со средней зарплатой смогут накопить 1 млн рублей за полтора-два года, сказала «Газете.Ru» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Имея только среднюю заработную плату, можно накопить 1 млн рублей за полтора-два года. Первый лайфхак — пересмотреть структуру собственных расходов. Как правило, до 15% от совокупных расходов уходят на спонтанные покупки и какие-то дополнительные траты, без которых легко можно обойтись. Эти дополнительно высвободившиеся средства можно инвестировать и получать дополнительный доход. Второй лайфхак — использовать все возможные бонусы от банков по платежным картам. Найдите предложения банка с реальным кешбэком, а не с баллами и бонусами. Не забывайте ежемесячно выбирать категории с повышенным кешбэком. Только на таком возврате можно дополнительно заработать до 10 тыс. рублей в месяц», — отметила Валишвили.

В-третьих, экономист призвала использовать кредитную карту для получения дохода. По словам эксперта, есть кредитки с кешбэком от покупок и длительным льготным периодом, что можно использовать для получения дополнительного дохода.

Валишвили пояснила, что ежемесячный заработок можно не тратить, а отправлять на краткосрочный вклад или накопительный счет. Средняя ставка по вкладам составляет около 22%, а по накопительным счетам — 12%. В течение льготного периода по кредитной карте (от 120 до 209 дней) можно получить дополнительный доход по вкладу и в конце периода снять средства с полученной доходностью и погасить долг по кредитке. В любом случае вы останетесь «в плюсе», уточнила эксперт.

В-четвертых, Валишвили посоветовала разобрать ненужные вещи и бытовую техник, чтобы затем продать их на сайтах бесплатных объявлений и получить дополнительный доход.

По данным Росстата, средняя зарплата по итогам третьего квартала 2024 года составила 83 891 рубль.

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