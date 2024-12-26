Россияне рассказали, какой пассивный доход хотели бы иметь

Почти половина опрошенных россиян хотели бы иметь от 1 млн рублей на черный день

Почти половина опрошенных россиян считают, что на черный день необходимо иметь сумму свыше 1 млн рублей, показал опрос Финансов Mail. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Только у трети участников опроса (32%) есть подушка безопасности. Еще у 34% в запасе совсем незначительная сумма. У 31% нет никаких сбережений и 3% затруднились с ответом. Среди тех, у кого есть деньги на черный день, почти 40% заявили, что средств им хватит на год или дольше. 19% смогут прожить на сбережения полгода-год, 17% — четыре-шесть месяцев, 15% — два-три месяца. Меньше чем на месяц средства есть у 3%. Еще 5% затруднились с ответом.

На вопрос о том, какую сумму участники опроса считают необходимой на черный день, почти половина (46%) назвали 1 млн рублей или больше. Еще 19% считают правильным иметь около 1 млн рублей, суммы до 500 тыс. рублей достаточно 15% опрошенных. 11% видят необходимой «заначку» в 300 тыс. рублей. 4% хотели бы иметь до 100 тыс. рублей на черный день, еще 4% затруднились с ответом.

На вопрос о том, какой пассивный доход можно считать оптимальным в месяц, больше всего респондентов назвали сумму до 100 тыс. рублей (32%). На втором месте — сумма в 50 тыс. рублей в месяц (26%). На третьем месте — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (19%). Четвертое и пятое место разделили сумма пассивного дохода в 500 тыс. рублей (8%) и 1 млн рублей (7%). До 20 тыс. рублей пассивного дохода ежемесячно хотели бы получать 7% респондентов. Еще 1% затруднились с ответом.

Опрос проходил среди читателей проектов Новости Mail и Финансы Mail с 15 по 18 декабря. В исследовании приняли участие свыше 14,3 тыс. человек старше 16 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что россияне хотят зарабатывать в 2025 году шестизначную сумму.