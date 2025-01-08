В Британии сообщили об успехе китайских авиакомпаний из-за решения России

Китайские авиаперевозчики активно развивают экспансию в Европу благодаря разрешению о перелетах над воздушным пространством российской стороны. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, за первые девять месяцев государственные перевозчики Китая увеличили перелеты в Европу в среднем на треть в сравнении с 2019 годом.

В 2022 году Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских компаний, после чего Россия ввела ответные меры против европейских перевозчиков. Данное решение, по данным FT, способствовало успеху китайских компаний.

Отмечается, что запрет не распространился на китайские компании, которые предоставляли более дешевые билеты.

До этого министр транспорта России Роман Старовойт сообщил о скором создании прямого авиасообщения между Россией и Пакистаном. По его словам, с такой инициативой выступила пакистанская сторона. Глава ведомства отметил, что аналогичное решение могут принять в отношении Малайзии и Бразилии.

Ранее в Сербии заявили, что не отменят прямые авиарейсы в Россию, несмотря на давление.