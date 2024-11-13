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В Нигере заявили, что могли бы с помощью России обогащать уран

Министр Нигера: с помощью РФ будет возможно обогащать уран на своей территории

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Sam Mednick/AP

Обогащение добываемого в Нигере урана может происходить не только в РФ, но и с помощью России на территории самого африканского государства. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи.

Он отметил, что обогащение урана могло бы осуществляться во многих имеющих соответствующие технологии странах, в том числе и в России.

Министр также подчеркнул, что с помощью РФ Нигер сможет обогащать уран и на своей собственной территории.

26 июля глава Национального совета спасения родины (НССР) Нигера генерал Абдурахман Тчиани заявил, что власти страны немедленно отберут разрешение на разведку и разработку месторождений у любой компании в случае нарушения ею закона и договорных условий.

15 июня агентство Bloomberg сообщило, что крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA может лишиться права добывать уран на одном из самых крупных месторождений мира Имурарен в Нигере.

Ранее в МИД России заявили о планах наращивать сотрудничество с Африкой.

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