Юрист рассказала, какие пенсии проиндексируют в 2025 году

Юрист Ноженко: в 2025 году проиндексируют страховые и социальные пенсии

В России в наступившем 2025 году проиндексируют страховые и социальные пенсии. Об этом сообщила юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко в беседе с life.ru.

С 1 января 2025 года ежегодная индексация страховых пенсий составит 7,3%, отметила она. А в случае, если инфляция за 2024 год окажется выше прогноза, то в планах и дополнительная индексация, уточнила юрист.

Ноженко обратила внимание на то, что в 2025 году страховые пенсии повысят всем пенсионерам, включая работающих.

«В 2025 году с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Ожидается, что они вырастут на 14,75%», — продолжила она и уточнила, что средний размер выплаты увеличится до 15 500 рублей в месяц.

Помимо этого, с 1 февраля увеличится ежемесячная денежная выплата, которая положена инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим льготникам. А с 1 октября повысят военные пенсии, которые получают военнослужащие и силовики в отставке, добавила Ноженко.

Накануне профессор Вадим Виноградов сообщил, что в 2025 году для выхода на пенсию потребуется накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и иметь стаж не менее 15 лет. Коэффициент рассчитывается с учетом отсрочки начала получения пенсии, суммы уплаченных взносов и продолжительности стажа, уточнил он.

Ранее депутат Чаплин рассказал об изменениях в пенсионных выплатах в 2025 году.