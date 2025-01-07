Катар назвал домыслами поставки газа в Европу через Сирию и Турцию

МИД: Катар не планирует поставлять газ в Европу через территорию Сирии и Турции

Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал слухами сообщения о вероятных поставках газа в континентальную Европу через Сирию и Турцию. Его слова приводит ТАСС.

«Мы все видели спекуляции в СМИ об этом газопроводе, это не что иное, как домыслы СМИ», — заявил он.

На днях глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявлял о возможности поставок газа из Катара в Европу через сирийскую и турецкую территории при условии обеспечения стабильности в Сирии. По его словам, для такого газопровода необходима безопасная система транспортировки, «а для этого нужна стабильная Сирия и стабильный регион».

Возможность строительства газопровода Катар — Турция обсуждалась с 2009 года, однако, по словам Анкары, такой проект откладывался из-за позиции официального Дамаска.

В начале января сообщалось, что после прекращения транзита российского газа через территорию Украины Турция стала единственным сухопутным маршрутом, по которому трубопроводный газ может попасть в Европу.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.