После прекращения транзита российского газа через территорию Украины Турция стала единственным сухопутным маршрутом, по которому трубопроводный газ может попасть в Европу. Об этом пишет Milliyet со ссылкой на генерального директора компании Vat Energy Алтуга Караташа.

«Других соединений не осталось, все линии с Россией закрыты», — подчеркнул он.

По его словам, то, что Турция является энергетическим центром, означает, что Анкара получает долю в торговле энергоресурсами. Также он отметил, что каждый физический трубопровод, проходящий через территорию страны, повышает ее мощь. Караташ добавил, что Турция также может создать биржу для торговли энергоносителями и, таким образом, влиять на цену сырья.

В начале января бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины является преступным. По словам бывшего министра, решение о прекращении транзита газа через украинскую территорию было срежиссировано «брюссельской демократией», грабительским политическим и экономическим руководством европейских стран и США.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.