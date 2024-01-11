Стали известны причины падения доходов РФ от нефти и газа

Поступления в бюджет РФ от налогов на нефтегазовую отрасль в прошлом году упали на 24% по сравнению с предыдущим периодом. Как сообщает Минфин, государство получило 8,82 трлн рублей ($99,3 млрд) налогов от нефтегазового сектора.

Снижение выручки от экспорта энергоресурсов связано с падением мировых цен на нефть и ужесточением западных санкций. Резко уменьшились поступления от продажи трубопроводного газа в Европу. К тому же государство выделило отрасли субсидии на сумму 2,9 трлн рублей, пишет Bloomberg.

Cредняя цена российской нефти марки Urals в 2023 году опустилась более чем на 17%, до $62,99 за баррель. Это выше установленного G7 потолка в $60. Однако из-за рисков нарушить ограничения скидка Urals к Brent увеличилась до $14 в декабре.

Экспорт газа в ЕС через трубопроводы упал на 65%. По данным МЭА, Россия поставила в Европу 20-25 млрд кубометров газа против 60 млрд годом ранее. Доходы бюджета от экспортной пошлины на газ сократились до 566 млрд рублей.

До этого Минфин отчитался, что дефицит бюджета России в 2023 году предварительно составил 3,24 трлн рублей.

Ранее стало известно, сколько Россия может получить дополнительных нефтегазовых доходов.